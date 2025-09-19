СМИ: Пугачева может оказаться в тюрьме

Алла Пугачева может сильно поплатиться за свое интервью, которое дала на днях спустя несколько лет молчания. Против Примадонны вероятно возбуждение уголовного дела.

Поводом стали высказывания артистки о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохаре Дудаеве, которые правоохранители сочли оправданием терроризма. Если суд признает Аллу Пугачеву виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы, передает SHOT.

Пока проводится проверка.

Судя по комментариям в Сети, зрители остались под неоднозначным впечатлением от слов Пугачевой. Высказались даже представители отечественного шоу-бизнеса. И если одни раскритиковали певицу, другие ее смело поддержали.

«Мне лучше уйти»: Пугачева наговорила на срок и одумалась

Шумиху в Сети прокомментировала сама Алла Пугачева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь".