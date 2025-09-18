«Все были дурачки»: Пригожин высказался о Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин оценил интервью Аллы Пугачевой, отметив, что «нельзя так» говорить о людях, которые любили и поддерживали певицу. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам Пригожина, он прекрасно знает, какой Пугачева может быть и какой она была.

«То, что она говорит про Филиппа Киркорова, с которым прожила тучу лет, потом обвенчалась, а затем сказала, что это был проект, то есть мы все были дурачки?! Мы-то верили в то, что у них была любовь. Про Газманова тоже самое… Ну нельзя так! Про Игоря Николаева… Я знаю, как он души в ней не чаял!», - заметил он.

Продюсер уверен, что Пугачева «никому ничего хорошего не сделала, потому что исключительно решала свои задачи», и ему сложно относиться к ней хорошо как к человеку.

«Она жила так, как она хотела», — констатировал Пригожин.

Ранее Алла Пугачева впервые за несколько лет дала большое интервью и откровенно высказалась на щекотливые и болезненные темы, в том числе по поводу своего отъезда из России. Интервью артистки вызвало негодование у части интернет-пользователей. Артистку обвинили во лжи и лицемерии, а также оправдании терроризма.