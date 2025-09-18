Киркоров рассказал об учебе детей в России после ОАЭ

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория и сын Мартин освоились в новой школе в России после учебы в ОАЭ. Об этом пишет KP.RU.

«Я думал, будет сложнее, но пока претензий к детям нет», — поделился исполнитель, отметив, что репетиторов у Аллы-Виктории и Мартина нет.

Киркоров также подчеркнул, что дети сейчас переживают «непростой возраст». «Сын весь в спорте, увлекается баскетболом и футболом. А Алла-Виктория у нас блогер, ее ролики набирают в соцсетях миллионы просмотров. Я думаю, в этом нет ничего плохого. Чувством юмора Алла-Виктория пошла в меня. Мой характер!» — добавил он.

Ранее Филипп Киркоров предложил включить композиции певицы Аллы Пугачевой в школьную программу. «Это высокое искусство, эпоха, целая жизнь», — подчеркнул исполнитель.