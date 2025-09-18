Лещенко объяснил популярность Кадышевой и Булановой

Лев Лещенко объяснил возросшую популярность песен советских лет, а так же произведений Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой.

По мнению мэтра эстрады, во всплеске интереса к русской и советской музыке нет ничего удивительного.

- Все дело в генетическом коде, который заложен не только во взрослых людях, но и в каждом ребенке, - говорит Лев Валерьянович. – Дети вместе с мамой и папой просматривают программы, вместе поют песни, поэтому все передается из поколения в поколения. - Не удивительно, что сегодня таким успехом пользуются Надя Кадышева, Таня Буланова и многие другие артисты, которые не бросают свой репертуар, - продолжает Лещенко. - Они несут песню.

Лещенко признался: он надеется, что нынешние молодые исполнители также будут перенимать опыт.