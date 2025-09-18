"С ним случилось ужасное несчастье": коллеги молятся за Николая Носкова

В 2017 году жизнь Николая Носкова разделилась на "до" и "после". Исполнитель перенес инсульт, окончательно оправиться от которого не может до сих пор. Последствия удара оказались для артиста серьезными, но Николай все еще находит силы, чтобы выступать. Правда, поет он сидят, а концерты длятся меньше часа.

Участники рок-группы "Парк Горького" Александр Маршал и Алексей Белов рассказали, что после конфликта, который возник из-за ухода Носкова из коллектива, они смогли помириться, сейчас находятся в добрых отношениях. Коллеги заявили, что молятся за здоровье Николая, передает NEWS.ru.

Белов отметил, что сожалеет о состоянии Носкова. "Все было хорошо, пока с ним не случилось это ужасное несчастье. Мы очень сожалеем об этом, желаем ему здоровья", — сказал музыкант.

"Мы молимся за него. Николай — это один из величайших вокалистов нашей страны. И на Западе его тоже очень любили, его голос производил впечатление. Дай бог ему здоровья", — добавил Александр Маршал.

Напомним, Николай Носков оставил "Парк Горького" в 1990 году. Он начал сольную карьеру. В группе же его место занял Александр Маршал, без которого сейчас сложно представить коллектив.