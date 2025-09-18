Раскрыто, сколько зарабатывает Полина Диброва на женском клубе на Рублевке

Полина Диброва, жена телеведущего Дмитрия Диброва, в разговоре с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала, что членство в ее женском клубе, расположенном на Рублевке, стоит 150 тысяч рублей в год. Она уточнила, что сейчас к нему присоединились уже 250 человек. Пользователи Сети подсчитали, что ежегодный доход супруги журналиста от этого клуба, если верить ее словам, составляет около 37,5 миллиона рублей.

Участницы за эти деньги получают возможность общаться с единомышленницами на постоянной основе. Кроме того, для них Диброва периодически организовывает выезды, например, на Камчатку. Но при этом оплачивать путешествия женщинам приходится отдельно.

— Это площадка для самореализации, где можно преподнести какой-то свой продукт или дело своей жизни. Это площадка, где ты утром можешь просто написать: «Девочки, пойдемте выпьем кофе», и действительно найдутся эти люди, — рассказала жена Диброва.

Дибров и его жена находятся в процессе развода. По данным СМИ, они будут делить трехэтажный особняк на Рублевском шоссе площадью свыше тысячи квадратных метров с бассейном, домашним кинотеатром и сауной.

Причиной разлада в семье стала связь Полины с мужем ее подруги Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».