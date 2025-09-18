Певице Куртуковой хотят присвоить престижное звание

Исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки России. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«Считаю, что певица Татьяна Куртукова достойна звания заслуженной артистки Российской Федерации. Я с удовольствием подпишу соответствующее обращение», - отметил он.

Свинцов напомнил, что он является депутатом шестого, седьмого и восьмого созывов и уже обращался в адрес министра культуры с просьбой рассмотреть возможность присвоения звания народного артиста певице Валерии.

«Поэтому и в отношении Куртуковой я готов подписаться под этой инициативой, как депутат Государственной думы, и направить соответствующее ходатайство министру культуры», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, что песня «Матушка-земля» была выпущена в 2022 году. Через некоторое время исполнительница записала композиции «Родники», «Глаза» и «Я любила сокола». В сентябре стало известно, что Татьяна Куртукова оказалась в базе скандально известного украинского сайта «Миротворец» с формулировкой «за пропаганду войны, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, соучастие в преступлениях против украинских граждан».