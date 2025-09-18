Стало известно, сколько потратил Петросян на празднование 80-летия

Юморист Евгений Петросян отметил юбилей в элитной усадьбе почти за 400 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, аренда усадьбы на четыре дня обошлась Петросяну в 350 тысяч рублей. В доме расположены три спальни, гостиная, три санузла и собственный пирс. Артист отпраздновал 80-летие с женой Татьяной Брухуновой и младшими детьми. Праздничный ужин прошел в ресторане на территории усадьбы. Позже юморист вместе с семьей посетил ферму.

В начале сентября Брухунова опровергла слухи о проблемах со здоровьем юмориста. Она опубликовала новое фото мужа с отдыха в Сочи. Супруга комика обратилась к желтой прессе, назвав их представителей «падальщиками» и «помоишниками».

В начале июля Telegram-канал Mash сообщал, что Петросяна якобы разыскивает поликлиника для диспансеризации. После стало известно, что Петросян в это время отдыхал в Турции с молодой супругой Татьяной Брухуновой.

В августе Telegram-канал Shot утверждал, что Петросян обратился за помощью к врачам. Он якобы пожаловался на сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне гипертонии, которую у него выявили несколько лет назад.