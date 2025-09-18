«Можно и на покой»: Андрей Ургант раскрыл свои планы

68-летний актер Андрей Ургант продолжает сниматься в кино и выступать на сцене. В интервью aif.ru он признался, что ему помогает то, что пока у него ничего не болит, однако артист отмечает, что уделяет достаточно внимания самочувствию.

По мнению актера, не стоит ждать, пока что-то случится — следует заботиться о своем здоровье.

«Все-таки есть в этом великая мудрость: раз в полгода встань со стула, сходи сдай кровь, сделай флюорографию. Сейчас имеются все возможности продуктивно пожить чуть подольше. А потом можно и на покой. Лишь бы дети и внуки были в порядке и счастливы», — заявил Ургант.

Артист добавил, что после 60 лет у него началась новая жизнь — Ургант купил загородный дом, завел домашних питомцев и наслаждается каждым днем. Сейчас у него четыре собаки и когда их лень выгуливать — актер просто отпускает их побегать по территории.

Отметим, что несколько лет назад Ургант женился на Елене Романовой. Около 20 лет супруги жили без штампа в паспорте и не спешили с распиской. Однако сейчас актер жалеет, что позвал избранницу под венец так поздно — Андрей Львович считает, что это нужно было сделать значительно раньше.