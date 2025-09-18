Интервью Пугачевой, спецоперация, роман с Киркоровым: как живет Анастасия Стоцкая

Певица Анастасия Стоцкая высказалась об интервью коллеги Аллы Пугачевой. News.ru рассказал, что известно об артистке и что она говорила о спецоперации.

Что Стоцкая сказала о Пугачевой?

Стоцкая заявила, что не будет осуждать Пугачеву за ее новое интервью. Она отметила, что уважает коллегу и любит ее песни.

«Я никак ни к чему не отношусь. Я за мир, за добро и за талант прежде всего. Я люблю эту певицу, мне нравятся ее песни. Все остальное я не считаю правильным», — сказала Стоцкая.

Она добавила, что не считает приличным обсуждать кого-то на публике, подчеркнув, что место для сплетен — дома, на кухне.

Слухи о детях от Киркорова

Певица с юмором реагирует на слухи о сходстве ее детей с певцом Филиппом Киркоровым. Она отметила, что вместе с поп-королем часто шутит на эту тему.

«Это очень странно. Зачем мне это скрывать, если бы это было так? Один вопрос: если отец — Филипп Киркоров, то почему мы молчим и так тщательно это скрываем, объясните», — добавила Стоцкая.

Что Стоцкая говорила о спецоперации?

Артистка не обозначила свою позицию на счет спецоперации на Украине — уроженка Киева не делала каких-либо политических заявлений. При этом в апреле 2022 года Стоцкая приняла участие в благотворительном спектакле Центрального академического театра Российской Армии. Собранные деньги пошли на поддержку бойцов.

Был ли у Стоцкой и Киркорова роман?

Киркоров обратил внимание на Стоцкую, когда та играла в Театре Луны. Артистка на тот момент была лишь студенткой и ей было приятно, что музыкант пригласил ее на роль в мюзикле «Чикаго», который он тогда продюсировал.

После успешной совместной работы Киркоров решил помочь Стоцкой с сольной карьерой. Продюсер и бывший концертный директор поп-короля Леонид Дзюник отметил, что артист вкладывал свои личные деньги в Анастасию.

«Он ходил в магазин, чтобы купить вещи для нее, не для себя. Он покупал ей песни. Он снимал ей клипы за свои деньги. Ему понравилась песня "Вены-реки", которую она исполнила в Юрмале на "Новой Волне". И артистка победила, всех там покорила этой песней», — заявил продюсер.

СМИ писали, что у Стоцкой и Киркорова был роман, однако артисты не подтверждали и не опровергали эту информацию. Дзюник же заметил, что Филипп всегда с нежностью относился к Анастасии.