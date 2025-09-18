Уехавший из России Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам

Уехавший из России актёр Панин избежал уплаты задолженностей по кредитам
Уехавший из России актёр Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тыс. рублей.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах актёра денежных средств и других ценностей.
В 2022 году Алексей Панин разместил в сети сообщения с признаками оправдания теракта на Крымском мосту и положительно оценил это преступление.
* Алексей Панин (признан иноагентом) включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.