Уехавший из России Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам

Уехавший из России актёр Алексей Панин* избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные судебных приставов.

Согласно имеющимся данным, приставы прекратили исполнительное производство, поскольку не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах актёра денежных средств и других ценностей.

В 2022 году Алексей Панин разместил в сети сообщения с признаками оправдания теракта на Крымском мосту и положительно оценил это преступление.

* Алексей Панин (признан иноагентом) включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.