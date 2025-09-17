«Плакала 11 часов»: жена Николаева рассказала о его предложении расстаться

Юлия Проскурякова, жена певца Игоря Николаев, в эфире YouTube-канала Натальи Подольской рассказала, что еще в самом начале отношений артист предложил ей расстаться.

Они в тот момент находились в аэропорту, после «двух прекрасных» недель в Доминикане.

— В общем, я расплакалась, он на меня внимательно смотрел. Я не помню, как летела, а это было примерно 11 часов. Я плакала всю дорогу! — призналась Проскурякова.

Однако уже по прилете в Москве женщину встретила домработница Николаева, которая помогла ей перевезти вещи в квартиру музыканта на Тверской. И с тех пор пара больше не расставалась.

Журналистка Ксения Собчак в эфире шоу «Кстати» упрекнула Николаева в жадности и рассказала, как ей пришлось платить штраф в размере 150 тысяч рублей за использование его песни.

Кроме того, артист отсудил у предпринимательницы из Уфы 25 тысяч рублей за шоколадку с названием «Выпьем за любовь». Он начал бороться с нарушителями своего товарного знака еще зимой, подавая иски ко всем, кто использовал фразу на товарах.