Жена Руслана Нигматуллина украла у него 120 млн и уехала в США

Известный футболист Руслан Нигматуллин после скандального развода с женой Еленой остался практически без средств, пишет портал «СтарХит».

Руслан Нигматуллин играл за «Спартак», «Локомотив» и был вратарем сборной России. До 2023 года спортсмена поддерживала жена Елена, но затем у них случился разрыв.

По данным портала, у супругов все было прекрасно до 2022 года, когда спортсмен решил перебраться в США, где ему предстояло перенести сложную операцию.

«Мы жили в разных комнатах и не общались. Мне провели операцию, после чего ждал недельный постельный режим. И она за это время ни разу ко мне не подошла. Было грустно и печально», — пояснил спортсмен.

Сестра Нигматуллина заметила, что брат ни в чем не отказывал Елене, выполнял все ее просьбы: «захотела «Мерседес» — пожалуйста, захотела дачу — давай».

«Руслан до конца хотел сохранить семью, в 2023 году должно было быть 25 лет их совместной жизни. Но после операции она не помогала, у нее тусовки, вечеринки — это было интереснее», — пояснила девушка.

Ранее сообщалось, что у Руслана и Елены были договоренности при разводе — поделить квартиру в Москве и апартаменты в Майами по закону, 50 на 50%. Вместе с тем, женщина не посчитала нужным отдать экс-супругу долю от продажи, забрала 120 млн рублей и уехала в США.

В дальнейшем, после судов, Нигматуллину добиться того, чтобы с Елены взыскали положенные средства.