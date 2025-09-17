Волочкова описала детали собственных похорон

Экс-балерина Анастасия Волочкова высказала пожелания относительно своих будущих похорон, а также рассказала о трудностях в отношениях с дочерью и матерью.

О своих пожеланиях по поводу похорон балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью блогеру Вере Ганеевой, передает Фонтанка.Ру.

Она заявила: «Я хочу, чтобы у меня гроб был белого цвета, золотой патиной было написано «Анастасия Волочкова» и лебедь – логотип мой. Белые розы. Похороните меня в пуантах».

Балерина подчеркнула важность символических деталей – белые розы, балетные пуанты и фирменный лебедь на гробу.

Волочкова также рассказала о непростых отношениях с дочерью Ариадной и матерью Тамарой Антоновой, которые, по ее словам, заблокировали ее.

Она отметила: «Я всех послала и сказала: «Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы мне звоните, только когда вам нужны деньги».

Артистка напомнила, что организовала дочери свадьбу, которая проходила в Петербурге в особняке Мясникова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Анастасия Волочкова раскритиковала решение Даны Борисовой оплатить пластические операции дочери. Волочкова также раскритиковала идею запрета мата в интернете. Балерина назвала себя «прима-балериной всея Руси».