Вячеслав Добрынин скончался 1 октября 2024 года. Ему было 78 лет. Свои последние дни композитор провел в одной из московских клиник, куда его доставили с инсультом.

Спустя год после трагического события о смерти Добрынина заговорила Ольга Зарубина. Она стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой, которое посвящено легендарному певцу. После обсуждения в студии Зарубина решила поделиться своими мыслями в соцсети, интересно, что целый год артистка не поднимала тему, которая, как выяснилось, ее очень сильно волновала.

"А сегодня я была на съемке в "Секрет на миллион" с темой про Вячеслава Добрынина. Вспомнили его хиты. Оказывается, он делал две прививки от ковида, боялся заболеть. И результат — три инсульта... Но это мое личное мнение", — написала Зарубина в своем блоге.

Каким запомнится композитор Вячеслав Добрынин

Поклонники Вячеслава Григорьевича тут же указали Зарубиной на подтасовку фактов. Известно, что здоровье мэтра пошатнулось в 2018 году, тогда он перенес первый инсульт. Вскоре случился второй удар. Это все было задолго до прививок. А уже 26 сентября 2024 года Добрынин в третий раз попал в больницу.

Одну из подписчиц Зарубиной настолько возмутил пост артистки, что та оставила комментарий.

"Бред несет! Все делают и все нормально!" — написала она. "Вот и делай на здоровье..." — резко ответила возмущенной женщине бывшая жена Александра Малинина.

Напомним, Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года. Дебют как композитора состоялся в 1970 году. За свою долгую карьеру написал около тысячи песен. Самые известные его композиции — "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану".