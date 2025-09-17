Лещенко отреагировал на идею изучать его песни в школах

Народный артист России Лев Лещенко в среду, 17 сентября, в ответ на предложение начать изучать его песни в школах отметил, что сам учился на композициях великих певцов.

По словам музыканта, важно передать эту эстафету будущему поколению.

— Мне будет приятно, если какие-то мои песни будут изучать. Когда я учился в школе, мы сами, так сказать, учились на песнях, которые пели наши старшие товарищи, артисты, — передает слова Лещенко News.ru.

Звонки в ряде школ России заменили песнями группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также певцов Олега Газманова и Дениса Майданова. Среди задействованных композиций в учебных заведениях звучат такие песни, как «За тебя, Родина-мать», «Офицеры» и «Флаг моего государства».

В России идет дискуссия о включении отдельных музыкальных композиций в школьную программу. Представители Минпросвещения даже создали список экспертов, которые займутся отбором песен. При этом в образовательную программу в Чите уже включили изучение композиций Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.