Киркоров сделал неожиданное заявление о творчестве Пугачевой

Творчество певицы Аллы Пугачевой следует включить в школьную программу, заявил в беседе с журналистами ТАСС народный артист России Филипп Киркоров.

Шоумен заметил, что также необходимо включить в программу песни Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Валерия Леонтьева, Эдиты Пьехи и Муслима Магомаева.

«Это наши классики, наши корни. Их творчество очень глубокое и настоящее. Песни Кобзона о любви к Родине искренние, их больше никто не споет так же честно», — отметил Киркоров.

По его мнению, творчество Пугачевой заслуживает включения в перечень в связи с тем, что «это высокое искусство, эпоха, целая жизнь». Он добавил, что Игорь Крутой тоже достоин пополнить этот список.