У женщины случился инсульт на концерте певицы Лолиты

На концерте певицы Лолиты в Геленджике случился инсульт. Ей быстро оказали помощь врачи скорой, которую артистка всегда включает в райдер.

Подробностями исполнительница поделилась в Telegram-канале.

«Вчера одной женщине во время концерта стало плохо. А мы всегда в райдер включаем скорую. Именно благодаря этому вчера спасли женщину. Это был инсульт», - поделилась Лолита.

Она рассказала, что скорая дежурит на концертах в каждом городе. По мнению певицы, нужно законодательно ввести присутствие медиков на всех выступлениях.

«Если можно, законодатели, попробуйте это рассмотреть», - обратилась артистка.

Также она отметила, что скорая не раз спасала жизнь ее зрителям.

«Все театры и концерты должны на время представления иметь возможность экстренной помощи», - размышляет исполнительница.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что у Лолиты есть влиятельный покровитель. Глава ФПБК Виталий Бородин не сомневается в этом – он отметил, что некоторые звезды, включая Лолиту, «на плаву», а значит имеют «определенные ресурсы».