«Пускай головой думает»: Шура о Филиппе Киркорове

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) одобрил хирургические вмешательства его коллеги Филиппа Киркорова. По его словам, артист обязан хорошо выглядеть, поэтому специальное изменение внешности идет лишь на пользу. Соответствующее заявление Шура сделал в эфире «Центрального канала».

Шура назвал Филиппа «умницей», так как, Киркоров, по его мнению, всегда стремился выглядеть хорошо и сейчас добился этого. Пусть он живет ради детей, «думает головой» и бережет себя, заявил исполнитель.

«Ой, Господи, Филиппочка мой любимый, мой родной, резать себя настолько — он умница. Он так хотел выглядеть хорошо всегда и он сейчас добился этого. Дай Бог Филиппу здоровья, пускай он головой думает, он живет ради детей — это все правильно», — отметил Шура.

Также Шура перепутал имя хирурга Киркорова — Тимура Хайдарова — с именем кондитера Рената Агзамова. Он объяснил это тем, что просто любит поесть.

Ранее пластический хирург клиники «Семейная» Елизавета Кочнева заявила «Известиям», что современные методики пластических операций позволяют безопасно корректировать внешность в любом возрасте при условии тщательной подготовки.