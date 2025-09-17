«Нужно зарабатывать деньги честно»: Погребняк раскритиковала блогеров за роскошь

Бывшая супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария осудила блогеров за демонстрацию роскошного образа жизни. Модель убеждена, что ее коллегам следует вести себя скромнее и не выставлять беспечность и богатство на показ. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

«Я категорически против, когда блогеры муссируют алкоголь, невоспитанность, дерзость, употребление запрещенных препаратов и при этом показывают богатую жизнь. Я за то, чтобы блогер хотел показать этому миру любовь к семье, к Родине, что без бумажки ты — букашка, все-таки институт — это фундамент. Нужно учиться и зарабатывать деньги честно», — высказалась Погребняк.

Также Мария раскрыла свои методы воспитания детей. В первую очередь мать должна быть другом, поддержкой и опорой.

Модель воспитывает троих сыновей от бывшего мужа — 18-летнего Артема, 16-летнего Павла и 14-летнего Алексея. В июле 2023-го года ее новым бойфрендом подруги стал Игорь Головинский. В августе 2024-го влюбленные расписались, а 5 сентября Погребняк родила мальчика, которого они с избранником назвали Владимиром.

Погребняк активно ведет соцсети, куда помимо семейных фотографий выкладывает снимки из путешествий. Также звезда часто выкладывает кадры в одежде от дорогих брендов и дает житейские советы. Сейчас на страницу звезды в социальных сетях подписаны 3 млн человек.

Кадры из жизни Марии — в галерее «Рамблера».