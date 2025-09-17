Никита Пресняков отреагировал на откровенное интервью Аллы Пугачёвой

После недавнего интервью Аллы Пугачёвой проекту «Скажи Гордеевой*» (автор канала Катерина Гордеева* признана иностранным агентом в РФ), в ходе которого певица впервые за долгое время высказалась о своём эмиграционном опыте и призналась, что её отъезд из России стал непростым шагом в жизни, общественность активно обсуждает откровения певицы.

© Super.ru

Многие восприняли её слова критически — не всем понравилось заявление примадонны о том, что её «предала Родина».

Вскоре после интервью Алла Борисовна заявила, что решила воздержаться от дальнейших откровений и предпочитает оставить ситуацию в прошлом: «Минутный порыв говорить прошел. Может, лучше просто допить бокал и уйти улыбаясь».

В ответ на эмоциональные, близкие из окружения Аллы Пугачёвой проявили поддержку. Так, внук исполнительницы — Никита Пресняков — выразил свою благодарность и уважение, оставив лайки под последними постами певицы в соцсетях. Он, как известно, поддерживает тёплые отношения с бабушкой, что неоднократно демонстрировал на публике. Алла Борисовна в своём интервью, подчеркнула, что Никита – «очень талантливый человек».

Также стоит отметить, что Кристина Орбакайте, дочь Аллы Борисовны, в комментариях к посту мамы оставила эмоджи в виде красного сердца, подчеркнув свою солидарность в непростое для семьи время.

Несмотря на разногласия и эмоциональные реакции, близкое окружение знаменитости готово поддерживать её в трудную минуту.

Супруга Газманова вступилась за мужа после интервью Пугачевой

В интервью, напомним, артистка прокомментировала свой статус Примадонны, рассказала, как ездила в Чернобыль, раскрыла, за что обижена на Игоря Николаева, и даже спонтанно спела с туристом на юрмальском побережье.