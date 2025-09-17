Адвокат оценила шансы Газманова вернуть пенсионные накопления

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером высказалась о перспективах Олега Газманова вернуть средства, которые музыкант отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну.

Ранее адвокат музыканта Роман Кузьмин рассказал, что в 2019 году певец и его супруга предоставили Саркисяну займ, который, по словам Газманова, составлял все его пенсионные накопления. Стоит отметить, что Саркисян находился в доверии у семьи с 2016 года. После безуспешных попыток вернуть долг в течение года, Саркисян объяснил отсутствие денег якобы неудачными инвестициями, не предоставив при этом никакой конкретной информации об этих вложениях. Впоследствии он оправдывал задержку в возврате средств началом пандемии COVID-19 и другими обстоятельствами, утверждая, что это мешает переводу денег из США, где он живет.

Насколько я понимаю, в 2019 году Газманов и его супруга передали деньги взаймы гражданину РФ Саркисяну, получив расписку или составив договор займа. И такой договор предполагает возвращение денежных средств. Будут ли там проценты – это зависит от самого договора займа. При этом если договор был бессрочным, то, согласно такому документу, денежные средства обычно возвращаются в тот момент, когда этого потребует займодатель. Поэтому если между Газмановым и Саркисяном все же был заключен договор займа, если должник не возвращает деньги, то в этом случае артисту нужно обращаться не в Следственный комитет, а в суд. Здесь нужно получить решение суда о взыскании с ответчика денежных средств по договору займа. Если будет представлен этот документ и доказательства передачи денежных средств ответчику, а ответчик при этом не сможет доказать факт возврата средств, то суд вынесет решение о взыскании определенной суммы с Саркисяна в пользу Газманова и его супруги. Согласно закону, после этого нужно будет обратиться к приставам, которые начнут искать деньги и имущество должника в России. Если всего этого не найдут, то на должнике будет висеть исполнительное производство. При этом Саркисян сможет объявить себя банкротом и выйти на соответствующую процедуру. И тогда все долги будут с него списаны. Вот такая перспектива. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Вместе с тем адвокат обратила внимание на информацию о том, что в отношении Саркисяна ранее уже было возбуждено уголовное дело.

«Обычно уголовное дело по договору займа возбуждают в том случае, когда должник брал деньги без намерения их отдать. Так что если выяснится, что Саркисян изначально не хотел и не планировал возвращать средства, не планировал их никуда вкладывать, то здесь речь будет идти о злоупотреблении доверием и мошенничестве. Однако тут Саркисян вполне может заявить, что у него есть средства на американском банковском счете, что он уже готов вернуть долг, но не может осуществить перевод на счет в российском банке из-за санкций. И если выяснится, что это правда, в таком случае я не вижу оснований возбуждать уголовное дело против этого гражданина. Если перевод осуществить невозможно, то это не его вина», - отметила Ярмуш.

Если Саркисян признает, что брал деньги в долг у Газманова, который уже не может вернуть из-за неудач в бизнесе, и при этом объявит себя банкротом, то Газманову для возвращения средств нужно будет доказывать, что это было мошенничество и преднамеренное банкротство.

«Честно говоря, собрать такие доказательства достаточно сложно», - подчеркнула она.

Ярмуш допустила, что Газманову и его представителям также стоит начать судебный процесс против Саркисяна в США.

«Если выяснится, что у Саркисяна есть имущество и банковские счета в Америке, то Газманову и его представителям параллельно с российским уголовным процессом и взысканием суммы в рамках гражданского иска в РФ стоит начать процесс против Саркисяна и в США. Они могут предоставить американскому суду расписки, информацию о переводе средств, а также показать, что человек не вернул эти средства. И если американский суд сочтет, что это дело касается его юрисдикции, то долг с Саркисяна взыщет он. Он может наложить арест на имущество Саркисяна, а потом обратиться к взысканию по иску Газманова. При этом нужно отметить, что в США судебные процессы очень дорогие. Адвокатские и судебные расходы проигравшая сторона должна будет возместить полностью… Но если Саркисян вывел полученные от Газманова деньги куда-то на офшоры, и если при этом он будет отрицать наличие умысла совершить мошенничество и говорить, что все пошло против него, что его бизнес прогорел и он потерял активы, если он объявит себя банкротом, то взыскать с него ничего не получится», - заключила она.

Ранее юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин заявил, что Геворк Саркисян, находящийся под стражей, намеревается сбежать из страны.