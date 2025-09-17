Леонид Руденко рассказал об отношениях с Ириной Дубцовой

Диджей Леонид Руденко воссоединился с Ириной Дубцовой спустя 10 лет после расставания. Но теперь знаменитостей связывают совсем иные отношения, нежели раньше. В эксклюзивном интервью WomanHit музыкант рассказал подробности о личной жизни.

Руденко подтвердил, что былых обид между ним и певицей не осталось. Они тесно сотрудничали над новым проектом.

«Меня с Ирой связывают давние, теплые отношения. Поэтому мы с Ирой — прекрасные друзья», — пояснил Леонид.

Дабы заранее предотвратить возможные слухи о возобновлении романа, Руденко заявил, что у него есть любимая девушка: «Что касается личной жизни, то мое сердце давно занято! Это совершенно непубличный, не из мира шоу-бизнеса человек».

Пока имя возлюбленной диджей называть не решается. Возможно, сделает это позднее, когда речь зайдет о предложении руки и сердца и свадьбе.