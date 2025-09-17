Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что певица Алла Пугачева может потерять место на престижном кладбище в Москве, если ее лишат звания народной артистки Российской Федерации.

В беседе с aif.ru парламентарий отметила, что всех званий и наград Аллу Борисовну можно лишить по указу президента РФ Владимира Путина.

«Раньше народных артистов хоронили на престижном кладбище. Сейчас не знаю как, давно никого не хоронила. Вот что еще звание народный артист дает? Для нее вряд ли что-то», – сказала Драпеко.

С призывом лишить примадонну всех регалий и государственных наград ранее выступил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.

В 2022 году стало известно о покупке Пугачевой места для двух человек на кладбище в Израиле. Речь сдет об участке на древнееврейском захоронении Кесарии, которое пользуется популярностью у богатейших людей и знаменитостей страны.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева может лишиться звания народной артистки РФ только по решению суда.