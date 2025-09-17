Жесткое избиение, второй брак и скандал в Госдуме: как живет Анфиса Чехова

47-летняя актриса Анфиса Чехова в последнее время редко появляется на телевидение, однако смогла угодить в скандал в Госдуме после своего вступление в партию «Новые люди». News.ru рассказал, что известно о жизни артистки.

Второй брак

В августе стало известно, что Чехова выходит за продюсера Александра Златопольского. В соцсетях она рассказала, что возлюбленный сделал ей предложение в Париже.

«Я сказала да! Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой», — поделилась артистка.

Ведущая призналась, что жених выдерживает все ее эмоции и обожает капризы. Кроме того, со Златопольским нет драматических ситуаций, обо всем можно договориться и всегда весело. Продюсер подарил избраннице кольцо с бриллиантом из белого золота.

По словам знаменитости, она планирует сыграть свадьбу в узком кругу, пригласив туда только родных и близких. Дата мероприятия пока неизвестна.

Напомним, что для Чеховой это уже второй брак — с 2015 до 2017 года она была замужем за актером Гурамом Баблишвили. От артиста у телеведущей есть сын Соломон, который родился еще до замужества, в 2012 году.

Жестокое избиение

В феврале Чехова призналась, что в молодости ее жестоко избил жених — он сломал ей нос и порвал барабанную перепонку. В результате Анфисе пришлось обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

Звезда не разгласила имя мужчины и не стала подавать на него заявление о нанесении побоев. Телеведущая лишь отметила, что работала вместе с ним на телевидении. Мужчина обещал ее обеспечивать, но не сдержал слово.

«Он стал меня унижать. Я в тот момент осталась без работы и накоплений», — отметила она.

Когда Чехова обратилась к психологу, тот сказал ей, что вся ответственность за произошедшее на ней — артистку убедили разобраться, что в ней привлекает таких мужчин. Таким образом ее убедили ходить на психотерапию.

Скандал в Госдуме

В апреле Чехова заявила о необходимости изменения термина «брак». Ведущая выразила мнение, что текущее название союза мужчины и женщины вызывает сомнения. В связи с этим ее партия «Новые люди» объявила конкурс на лучшее новое определение брака.

Реакция в Госдуме была острой. Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что присутствие Чеховой в парламенте является дискредитацией власти. По мнению депутата, инициативы людей, ранее продвигавших себя «ниже пояса» на телевидении, не имеют серьезного значения.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев отметил, что слова теледивы являются попыткой поймать хайп. Он подчеркнул, что понятие «брак» закреплено в корпусе нормативных текстов, а их редактирование потребует огромного количества человеческих и финансовых ресурсов.