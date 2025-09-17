Дибров отреагировал на откровения жены о разводе

Ведущий Дмитрий Дибров продолжает держать марку на светской арене, несмотря на недавний громкий развод. Накануне он появился на премьере фильма «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга, где оказался в центре внимания журналистов, задававших вопросы о скандальном интервью его всё ещё законной супруги, Полины.

36-летняя жена Дмитрия открыто рассказала о своей любви к миллиардеру Роману Товстику и объяснила причины, побудившие её уйти из семьи. В беседе с Лаурой Джугелия представила свою версию событий.

По словам девушки, она впервые поделилась тем, как решилась на развод, и почему не считает себя виновной в разладе. Также было отмечено, что сам Товстик на момент разрыва был женат, воспитывал шестерых детей, а ради Полины – бросил свою семью.

Полина подчеркнула, что несмотря на попытки мужа убедить её остаться, проблемы в семье накапливались давно, и она не хотела жить во лжи.

При этом Диброва не смогла сказать точно, когда именно возникла её связь с другом семьи. Различные источники предполагают, что её отношения с мужчиной длились годами.

В конце Полина заявила, что избегала подробно говорить о деталях личной жизни, так как не хотела причинить боль Дмитрию, который, по её словам, наверняка посмотрит интервью.

Диброва рассказала об отношении к первой жене Товстика

Однако, как отмечает Woman.ru, Дибров не стал скрывать свою иронию, отвечая на вопрос об откровениях супруги:

«Я не видел, слушайте, я Стивена Кинга последнего не видел, а вы хотите ещё, чтобы я жёлтую прессу смотрел», – сарказмом сказал он во время мероприятия.

Ранее интервью Полины Дибровой прокомментировала юрист Катя Гордон. Она заявила, что попытка модели отбелить свою репутацию вышла неудачной, нужно было «просто попросить прощения и покаяться».