Киркоров прокомментировал информацию об ухудшении здоровья

Филипп Киркоров опроверг информацию о плохом самочувствии
Информация о плохом самочувствии народного артиста РФ Филиппа Киркорова не соответствуют действительности. Об этом в интервью ТАСС рассказал сам певец, отметив, что чувствует себя хорошо.
21 августа во время торжественного открытия музыкального фестиваля "Новая волна" Киркоров упал с лестницы и повредил ногу. В СМИ сообщалось, что якобы после этого его здоровье заметно ухудшилось.
"Ничего, - сказал Киркоров, отвечая на вопрос о самочувствии. - Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся. "Лопни, но держи фасон" - учила меня Людмила Гурченко".
Киркоров рассказал, что поначалу даже не почувствовал боли и продолжил выступление.
"Потом вышел со сцены и начал хромать", - добавил собеседник агентства.
Он объяснил, что инцидент был следствием недостатка времени для репетиции выступления.
"На таких больших мероприятиях всегда дается мало времени на репетиции, но ничего, значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров", - заключил артист.