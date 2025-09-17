Киркоров прокомментировал информацию об ухудшении здоровья

Информация о плохом самочувствии народного артиста РФ Филиппа Киркорова не соответствуют действительности. Об этом в интервью ТАСС рассказал сам певец, отметив, что чувствует себя хорошо.

21 августа во время торжественного открытия музыкального фестиваля "Новая волна" Киркоров упал с лестницы и повредил ногу. В СМИ сообщалось, что якобы после этого его здоровье заметно ухудшилось.

"Ничего, - сказал Киркоров, отвечая на вопрос о самочувствии. - Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался, как спортсмен, и быстро поднялся. "Лопни, но держи фасон" - учила меня Людмила Гурченко".

Киркоров рассказал, что поначалу даже не почувствовал боли и продолжил выступление.

"Потом вышел со сцены и начал хромать", - добавил собеседник агентства.

Он объяснил, что инцидент был следствием недостатка времени для репетиции выступления.

