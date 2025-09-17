Рэпер Lil Nas X госпитализирован в тюремной больнице

Известный рэпер Lil Nas X, настоящее имя которого Монтеро Хилл, оказался в больнице будучи заключённым в тюрьму после недавних событий в Лос-Анджелесе, сообщает журнал People.

26-летнего музыканта арестовали после того, как он прогулялся без трусов по улицам города и совершил нападение на полицейских.

В суд, назначенный на 15 сентября, Хилл не явился. Своё отсутствие он объяснил необходимостью пройти курс лечения в другом штате.

Судья Верховного суда округа Лос-Анджелес, Шелли Сэмюэлс, отметила: «Обвиняемому разрешается находиться за пределами штата, пока он проходит лечение».

Адвокат артиста, Дрю Финдлинг, подчеркнул: «Он окружен поддержкой семьи, близкими людьми, которые заботятся о нём и любят его. Мы работаем над решением возникших проблем. У него замечательная жизнь, и она продолжится. Это испытание, которое он выдержит».

Следующее судебное заседание назначено на 18 ноября. По предварительным данным, после задержания и нападения на правоохранителей Lil Nas X находится под особым вниманием. За совершённое преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Lil Nas X был арестован 22 августа после того, как жители района сообщили в полицию о мужчине, разгуливающем по улицам в нижнем белье и ковбойских сапогах, а затем и вовсе обнаженным.

Прибывшие на место полицейские попытались остановить музыканта, однако, по данным следствия, он набросился на них. В результате рэпер был задержан и закован в наручники.