Экс-солистка «Hi-Fi» рассказала о своем уходе из группы

Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина возложила вину за свой уход из группы на продюсеров коллектива, отметив, что расставание было сложным. Об этом она рассказала изданию News.ru.

«Мы сложно расставались с продюсерами коллектива. Они были, по моему мнению, абсолютно неправы. Разные были периоды: и обида, и злость, и переоценка. Но не мне судить, почему так произошло», — заявила артистка.

При этом она отметила, что все равно для нее плюсы работы в Hi-Fi перевешивают минусы, и она благодарна за те возможности, которые получила от сотрудничества с популярным коллективом.

«Я погастролировала, испытала блаженство и концертные эндорфины, ни с чем не сравнимое чувство. Что бы ни произошло после, все равно на чаше весов перевешивают плюсы», — подытожила Терешина.

Напомним, что в 2021 году Татьяна Терешина заявила о том, что хочет развестись с мужем Олегом Курбатовым, отметив, что очень разочаровалась в нем. Она даже призвала в соцсетях «хоть кого-нибудь» забрать ее мужа, так как он не дает ей жить. При этом после расставания Терешина отмечала, что с первым супругом у нее до сих пор прекрасные отношения, а со вторым пришлось разойтись, потому что он оказался инфантильным.