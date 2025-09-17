СМИ: музыканты «Мумий Тролля» нашли способ выступать в России

Telegram-канал SHOT сообщил, что музыканты группы «Мумий Тролль» продолжают выступать в России, хотя ее лидер Илья Лагутенко не дает концертов в РФ. Как утверждает Telegram-канал, барабанщик «Мумий Тролля» и бывшие участники группы организовали кавер-группу для исполнения хитов.

SHOT отмечает, что все права на песни «Мумий Тролля» принадлежат Лагутенко, поэтому он «в курсе деятельности своих коллег». По данным канала, нынешний бас-гитарист «Мумий Тролля» подрабатывает в группе «Моя Мишель».

По информации SHOT, до конца 2025 года у «Мумий Тролля» запланировано три концерта за рубежом. Также группа принимает заказы на корпоративы, отмечает канал.

В марте 2022 года группа «Мумий Тролль» сообщила о решении остановить концертную деятельность на фоне украинского кризиса. Летом 2025-го появилась информация, что Лагутенко впервые за долгое время начал ездить на гастроли. Как писали СМИ, это связано с тем, что дом музыканта в Лос-Анджелесе был сильно поврежден во время лесных пожаров и Лагутенко собирал деньги на ремонт.