Запретят ли музыкантам «Мумий Тролля» зарабатывать в России

Глава ФПБК Виталий Бородин призвал провести проверку деятельности группы «Мумий Тролль» и запретить ее участникам зарабатывать деньги в России. Он считает, что музыканты могут часть дохода передавать певцу Илье Лагутенко, который негативно высказывался о СВО. Об этом узнал сайт «Страсти».

© Александр Рюмин/ТАСС

«Мумий Тролль» уже несколько лет отказывается от концертов в России, но при этом продолжает выступать за границей. Как стало известно, в отличие от лидера «Мумий Тролля», другие члены группы от заработка на соотечественниках не отказались. Они продолжают получать деньги за концерты в составе других коллективов.

Виталий Бородин отметил, что деятельность музыкантов «Мумий Тролля» неразрывно связана с Ильей Лагутенко. Поэтому даже если они сами не высказывались о СВО, народ все равно негативно воспринимает их из-за лидера группы.

«Я считаю, что нужно всю эту группу запретить в Российской Федерации, чтобы они вообще не имели возможности зарабатывать в нашей стране. Там же главный Лагутенко, и народ ориентируется на название группы. А что получается? Музыканты из нее продолжают ездить выступать, даже если они сами по себе, и это раздражает участников специальной военной операции, обычных граждан. Они привлекают внимание. Если они хотят дальше работать в России, то пусть выберут для себя патриотичное название. Так они покажут свою принадлежность стране», — заявил Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что необходимо провести проверку деятельности группы — где они получают деньги, куда их направляют. А по результатам решать, запрещать ли выступления в России.

«Лагутенко имеет деньги, и музыканты обязаны ему какой-то процент за бренд. Поэтому нужно проверить, куда эти деньги уходят, узнать источники финансирования, и ставить вопрос о запрете группы», — поделился Виталий Бородин.

