Отказ от съемок, сын в колонии, неудачи в личной жизни: куда пропал Вадим Демчог

Роль доктора Ивана Купитмана в сериале «Интерны» принесла популярность актеру Вадиму Демчогу. Снимается ли он сейчас, и почему его сын оказался в колонии, разбиралось издание News.ru.

Карьера Вадима Демчога

Актер родился 13 марта 1963 года в городе Нарва в Эстонии. Он увлекался игрой в Нарвском кукольном театре, когда учился в школе, а затем поступил в ЛГИТМиК.

После окончания учебы Демчог работал в Московском театре юного зрителя. А в 90-е годы занимался доставкой товаров на городские рынки, участвовал в строительных работах и перегонял автомобили из Европы. При этом творческую профессию Демчог не бросил и в 1992 году работал радиоведущим на радио «Европа Плюс».

В 2001 году Демчог написал книгу «Самоосвобождающаяся игра», в которой рассказал о своем видении актерской профессии. В тот же период он начал активно сниматься. Среди его работ роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агентство НЛС — 2» и «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».

Также он появился в фильмах «Сестры», «Счастливый», «Фаворит», «Золотой теленок», «Контора», «Жена Сталина». Но популярным стал после того, как сыграл венеролога Купитмана в комедийном сериале «Интерны».

Сейчас съемки Демчогу не так интересны, он признавался, что увлечен театром и «темой тренингов».

Личная жизнь

Вадим Демчог был дважды женат. У него двое детей — дочь Анастасия и сын Вильям. При этом оба брака распались. Но со второй женой, по признанию актера, ему удалось сохранить «неимоверный уровень ответственности друг за друга и за нашего сына».

«Мы с ней построили отношения таким образом, чтобы всегда учитывать — нас связывает общая ответственность за сына. Слава богу, у него есть мать и отец. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире», — отмечал он.

Почему сын Демчога оказался в колонии?

В конце июня суд в Москве приговорил Вильяма Демчога к двум годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, 20-летний сын артиста вступил в преступный сговор с другими участниками группы и обманул 82-летнего пенсионера. В результате у пожилого мужчины были похищены 490 тысяч рублей. Демчог обналичил деньги и передал сообщникам.

Демчог-младший признал вину и полностью возместил ущерб. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, отмечает издание.

