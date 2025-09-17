Составлен список артистов, которые «воскресли» благодаря зумерам

Молодежь полюбила музыку прошлых лет — звезды получили вторую волну популярности, а соцсети заполонили ролики с их музыкой. News.ru рассказал, кто из «старичков» снова собирает стадионы.

Надежда Кадышева

Первой новой волна популярности накрыла Надежду Кадышеву. Хиты из 90-х годов «Течет ручей», «Я не колдунья» и «Широка река» сделали ее невероятно популярными среди молодежи. Директор по развитию «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили заявлял, что продажи билетов на концерты артистки выросли в 30 раз.

По сообщениям СМИ, сейчас Кадышева просит за выступление по меньшей мере 20 млн рублей. Это делает ее самой высокооплачиваемой российской знаменитостью.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова, как и Кадышева, занимает центральное место в феномене популярности музыки из 90-х. Артистка получила огромное внимание летом 2025 года — представители поколения Z начали интересоваться ее творчеством после того, как в TikTok стали вирусными ее энергичные хиты «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный».

С момента новой волны хайпа хиты Булановой послушали свыше 4,5 млн человек. Билеты на ее выступления раскупаются моментально.

Леонид Агутин

26 июля в «Лужниках» состоялся концерт Леонида Агутина — если раньше на его концерты приходили в основном зрелые слушатели, то в этот раз фан-зону заполонила молодежь. В социальных сетях сейчас можно найти множество роликов с популярными треками Агутина. Один из них — ремикс «Острова», который стал хитом среди зумеров.

Кому еще молодежь может вернуть былую популярность?

Продюсер Павел Рудченко считает, что вскоре зумеры могут обратить внимание на творчество группы Hi-Fi, а также музыкантов Натали и Шура. По его мнению, молодые люди могут оценить их треки, ставшие хитами в 90-е и 00-е годы.

Напомним, что Натали прославилась благодаря песне «Ветер с моря дул». В 2013 году певица получила новую известность — благодаря песне «О боже, какой мужчина». Песни группы Hi-Fi в 00-е годы неоднократно занимали музыкальные чарты России, а сам коллектив удостоен ряда высоких наград.

Пик популярности Шуры пришелся на конец 90-х — он приобрел известность за счет эпатажной манеры исполнения и запоминающейся внешности. Некоторые его песни, например «Не верь слезам», «Твори добро», «Холодная луна», «Отшумели летние дожди», часто становились основой для каверов от коллег.