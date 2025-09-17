Скрывает доходы, чтобы урезать выплаты: экс-жена Ивлева добивается алиментов в суде

Бывшая супруга Константина Ивлева Мария обратилась в суд из-за алиментов на их дочь Марусю, заявила ее адвокат. По словам защиты, шеф-повар в течение пяти лет не выплачивал полную сумму, а сейчас пытается уменьшить свои обязательства, предоставляя суду справку о доходе в два миллиона в год, что, по мнению Марии, не соответствует действительности.

Адвокат подчеркнула, что при разводе супруги заключили соглашение об алиментах, однако Константин Ивлев регулярно нарушал его условия, из-за чего бывшая жена вынуждена обращаться к приставам и в суд для расчета задолженности. Размер выплат должен был увеличиваться с учетом индексации, однако супруга за пять лет не просила пересмотра.

Ивлева настаивает, что алименты должны рассчитываться исходя из реальных доходов шеф-повара, поскольку за пять лет выросли расходы на школу, одежду и отдых дочери. В свою очередь, мужчина подал встречный иск, пытаясь уменьшить выплаты, аргументируя это расходами на услуги двоюродного брата, который якобы возит Марусю в школу.

При этом, как отметила адвокат, отец регулярно проводит время с дочерью, участвует в отпусках и совместных мероприятиях.

Мария Ивлева считает важным сохранить теплые отношения между дочкой и отцом, несмотря на разногласия между бывшими супругами. Суд рассмотрит дело 28 октября, передает «СтарХит».

