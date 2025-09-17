Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну все накопления на пенсию

Певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну накопления, которые в течение жизни откладывал на пенсию. Об этом в среду, 17 сентября, рассказал юрист семьи артиста Роман Кузьмин.

Адвокат сообщил, что Саркисян начал сближаться с семьей Газманова в 2016 году, стремясь произвести положительное впечатление. По его словам, обвиняемый воспользовался доверием и получил от них денежные средства, однако спустя год, когда потребовали вернуть долг, заявил, что средств у него нет и что он их куда-то инвестировал. Юрист уточнил, что Газмановы денег не вкладывали, а лишь предоставили заем.

Позднее, отметил Кузьмин, Саркисян ссылался на пандемию и проведение СВО, утверждая, что это мешает перевести деньги из США, где он живет. При этом, несмотря на гражданство России, последние годы он постоянно проживает в Соединенных Штатах, где у него семья, дом, имущество и, как утверждается, находятся средства Газмановых. В Россию он приезжал тайно, избегал встреч и ничего не объяснял.

В итоге, по словам адвоката, семья осознала, что стала жертвой обмана, и решила обратиться с заявлением в Следственный комитет.

— В 2019 году Олег Михайлович выдал займ Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию, — отметил Роман Кузьмин в беседе с РИА Новости.

По данным СМИ, дело квалифицировано как «мошенничество в особо крупном размере» и было возбуждено еще в конце июля.