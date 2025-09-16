Ивангай ответил на обвинения Марьяны Ро в изнасиловании

Ивангай не стал молчать после громкого заявления Марьяны Ро, обвинившей его в изнасиловании. Блогер на своей страничке в Telegram уверяет, что Марьяна лжёт.

«Утверждает, что всё происходило без согласия, но прекрасно помнит, что оно было всегда. Более того, она сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором. А по моим наблюдениям, как раз-таки, несоответствие её "желаниям" приводило к истерикам и вспышкам агрессии», — объяснился Иван Рудской.

Инфлюенсер утверждает, что многочисленные попытки прекратить отношения предпринимал он сам, а не Марьяна. Девушка, якобы, из раза в раз угрожала покончить с собой.

«Доходило до крайностей: нож в руках, удары по голове. Однажды, когда я уходил, она буквально вгрызлась мне в спину», — поделился Иван.

Что касается наркотиков, Рудской уверяет, что не принуждал девушку к курению. Мол, она сама запрещала ему курить в одиночестве под предлогом, что «так делают только наркоманы».

«То, о чём она говорит, было рецептурным лекарством от бессонницы», — добавил Ивангай.

Кроме того, блогер подчеркнул, что сам был несовершеннолетним.