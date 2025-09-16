Диброва рассказала об отношениях с мужем и любовником

Жена Дмитрия Диброва Полина, с которой телеведущий находится в процессе развода, рассказала, что ушла от супруга из-за отсутствия любви, а роман с бизнесменом Романом Товстиком был лишь влюбленностью. В интервью журналистке Лауре Джугелии она призналась, что сейчас живет одна с тремя детьми в съемном доме.

В начале августа стало известно, что 36-летняя жена Диброва Полина спустя 16 лет брака ушла к другу семьи — 50-летнему Товстику. Бизнесмен, который также был женат, уже объявил о разводе с супругой Еленой. Скандалы вокруг данных пар не утихают до сих пор.

В своем первом интервью Диброва раскрыла причину развода с телеведущим. По ее словам, она просто разлюбила супруга и, поняв, что «живет в обмане», решила ему все честно сказать, в том числе об увлечении Товстиком.

После разразившегося скандала Диброва решила переехать и теперь живет одна с тремя детьми в доме, который снимает у подруги. Сообщалось, что после развода она ничего не получит, но жена телеведущего рассчитывает, что сможет обеспечивать себя самостоятельно за счет работы своего женского клуба на Рублевке.

«Мне больше всего обидно, что говорят, будто я урвала миллиардера. Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми. Я не понимаю, что будет с моим клубом. Я хотела спокойно расстаться со своим супругом», — рассказала Диброва.

Она отметила, что даже вещи в съемный дом перевозила самостоятельно. По словам Дибровой, она не общается сейчас с Товстиком. Роман с ним она назвала лишь влюбленностью.