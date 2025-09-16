Пугачева ответила на критику ее скандального интервью

Певица Алла Пугачева коротко и спокойно ответила на критику ее скандального интервью, пишет портал «СтарХит».

По данным портала, 76-летняя исполнительница впервые за несколько лет дала пространное интервью, откровенно высказалась на щекотливые и болезненные темы.

В частности, рассказала, что не собиралась навсегда уезжать за границу, но была вынуждена поехать в Израиль на лечение.

Артистка пожаловалась, что у нее постоянно желают конфисковать особняк в деревне Грязь. Она заметила, что замок у нее какой-то «заколдованный».

В Госдуме назвали условие, при котором Пугачеву лишат звания народной артистки

Журналисты отметили, что в первые дни после интервью певица не посчитала нужным что-либо объяснять, не отвечала критикам. Сегодня она все же коротко высказалась о сложившейся ситуации.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — заметила Пугачева.

Ранее певица Ольга Зарубина сообщила, что была шокирована тем, что Алла пренебрежительно говорила о людях, позволяла себе оценочные высказывания, не подкрепленные фактами.