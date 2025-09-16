Олег Газманов объяснил популярность старых песен у молодёжи

Артисты прошлых лет популярны у молодежи, потому что сегодня чувствуется дефицит новых ярких мелодий, причем не только в России, но и во всем мире, сказал НСН Олег Газманов.

Популярность старых песен у молодежи — негативная тенденция, говорящая о том, что сегодня не хватает новых ярких мелодий. Об этом спецкору НСН на премии «Люди Года» от журнала FB заявил народный артист России Олег Газманов. Газманов объяснил, почему недоволен тем, что такие исполнители, как он сам, а также его коллеги по цеху Надежда Кадышева и Татьяна Буланова стали кумирами молодого поколения.

«Это плохо, потому что это говорит о дефиците новых ярких мелодий. Особенно мелодий! Некоторые направления в музыке, например, не генерируют мелодии. И это не только у нас, во всем мире этого не хватает. Я считаю, что исчезли такие красивые мелодические линии, как в старых песнях ABBA, The Beatles. Одни аранжировки не делают погоды», — сказал Газманов.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что популярность народной артистки России Надежды Кадышевой связана с тем, что благодаря её песням люди удовлетворяют «свою жажду русского духа в искусстве».