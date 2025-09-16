Стали известны международные ведущие конкурса «Интервидение»

Международными ведущими музыкального конкурса «Интервидение» стали индийская актриса Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэнг Лэй. Об этом сообщается в Telegram-канале конкурса.

По мнению организаторов, они «придадут "Интервидению" еще больший международный масштаб».

«Международные ведущие «Интервидения'25» — кто они? Встречайте: Стэфи Патель — актриса, модель, победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India. Активно снимается в кино и представляет Индию на международных культурных площадках. Мэнг Лэй — двуязычный китайско-английский телеведущий, лицо таких брендов, как Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Ведет престижные события по всему миру», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что ведущими от России станут певец и актер Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина.

«Интервидение» пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Участие в конкурсе уже подтвердили 21 страна, в том числе Венесуэла, Вьетнам, Египет, Сербия и США. Россию на нем представит певец Shaman.