В Госдуме назвали условие, при котором Пугачеву лишат звания народной артистки

Согласно законодательству, награды певицы Аллы Пугачевой, полученные в период СССР, могут быть аннулированы, однако требуется соответствующее основание и судебное решение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Да, это возможно, это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишён наград Советского союза. Но ключевое здесь — по решению суда», — сказал Шолохов в беседе с «Подъемом».

Стало известно, какую недвижимость может утратить в России Пугачева

Депутат также отметил важность общественной реакции на подобные случаи. По его словам, сбор подписей отражает позицию общества и может повлиять на мнение тех, кто остается в сомнениях. Шолохов подчеркнул, что общество должно выражать свою позицию в отношении публичных персон, особенно если речь идет о людях, которые дистанцировались от страны. Политик добавил, что с моральной точки зрения считает Пугачеву «бывшей гражданкой России».

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин инициировал сбор подписей за лишение певицы Аллы Пугачевой звания народной артистки, передает RT. По мнению общественника, в недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иноагентом) Пугачева оправдала террористические акты и выразила поддержку Джохару Дудаеву, что, по его словам, лишает ее права на уважение и почетное звание.