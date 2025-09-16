Стало известно, какую недвижимость может утратить в России Пугачева

Певица Алла Пугачева, в настоящее время проживающая на Кипре, может утратить элитную недвижимость в России, пишет портал News.ru со ссылкой на источники.

По данным портала, скандальное интервью исполнительницы вызвало волну народного негодования, бурное обсуждение на политических площадках.

Артистку обвинили во лжи и лицемерии, высказываниях против России и оправдании терроризма за то, что она похвалила Джохара Дудаева, уточнили журналисты.

На фоне инцидента снова встал вопрос о том, чтобы признать Пугачеву иноагентом — в Минюст РФ постуло большое количество обращений от общественников.

В том случае, заметили эксперты, если просьбы культурных деятелей и политиков будут удовлетворены, против певицы может быть применен закон о конфискации имущества.

«Это предатель Родины»: Виталий Бородин заявил, что Алла Пугачева недостойна звания народной артистки России

По данным из открытых источников, в перечень может попасть квартира в Филипповском переулке в районе Арбата площадью 303,9 кв. м. В этом же доме у Пугачевой есть личное машино-место и объект площадью 13 кв. м — его предназначение неизвестно.

Также ей принадлежит земельные участки в домостроительном комбинате «Творчество» и в подмосковной деревне Бережки.

Значительный интерес, по мнению специалистов, представляет загородный особняк (замок) в деревне Грязь под Одинцово площадью более 2 тыс. кв. м на участке в 1 га.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заметил, в частности, что из всего имущества Аллы Пугачевой и ее семьи первым делом стоит конфисковать именно здание в деревне Грязь.

Остальная недвижимость семьи Пугачевой находится за границей. Ее стоимость оценивают в 3,5 млрд рублей, констатировали авторы статьи.