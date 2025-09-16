Диброва рассказала об отношении к первой жене Товстика

Жена Дмитрия Диброва Полина, с которой телеведущий находится в процессе развода, заявила, что уважает первую супругу миллиардера Романа Товстика — ее нынешнего возлюбленного. Соответствующее признание она сделала в интервью журналистке Лауре Джугелии.

В начале августа стало известно, что 36-летняя жена Диброва Полина спустя 16 лет брака ушла к другу семьи — 50-летнему Товстику. Бизнесмен, который также был женат, уже объявил о разводе с супругой Еленой. Скандалы вокруг данных пар не утихают до сих пор и в результате о происходящем решила высказаться даже первая жена Товстика Юлия Гольдорт. Она поблагодарила Елену за то, что ее брак с бизнесменом распался до того, как они обзавелись ребенком. Кроме того Гольдорт призвала не жалеть нынешнюю жену Товстика, поскольку она является «ушлым человеком» и по брачному договору, вопреки заявлениям, получит прилично.

Известно, что первая жена бизнесмена до сих пор принимает активное участие в их общем бизнесе, связанном с производством биодобавок. Более того выяснилось, что Гольдорт активно общается с Дибровой и является ее соседкой.

Жена телеведущего решила не отмалчиваться и прокомментировала слова первой жены Товстика. Диброва не стала отрицать, что у Гольдорт была обида на мужа, который ушел от нее к молодой студентке, поэтому «она знает, о чем говорит».

«Я очень уважаю этого человека. Сколько там силы, что они остались партнерами, что она прошла через эту женскую обиду. Это когда их дело гораздо выше, чем все эти любовные истории. Когда они служат чему-то, что кормит огромное количество людей и семей. Они создавали вместе эту компанию. И, несмотря на то, что женщине было безумно больно, она нашла в себе силы на то, чтобы не разрушить компанию, а, наоборот, приумножить. И эта компания сейчас просто основа для огромного количества семей», — добавила Диброва.

Она напомнила, что ее нынешний возлюбленный и Гольдорт имеют «благотворительный фонд, поддерживающий огромное количество детей», однако его могло не быть «только из-за одной обиды».