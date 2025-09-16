Андрей Бурковский нашел способ зарабатывать в Лондоне

Бывший участник КВН и актер Андрей Бурковский открыл курсы актерского мастерства в Лондоне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в 2022 году Бурковский уехал жить в США, после чего гастролировал по Штатам, Израилю и Европе. Теперь же бывший КВН-щик открыл курсы актерского мастерства. Пока что тренинги проходят в Лондоне — Бурковский уже собрал группу из 16 человек. При этом, каждый участник заплатит по 96 тысяч рублей за 10 занятий.

За свою актерскую карьеру Бурковский снялся в сериалах «Кухня», «Медиатор» и «Мерзлая земля», а также фильме «Повелитель ветра» и «Летучий корабль». При этом сам актер ранее говорил, что ему никогда не хотелось сыграть Гамлета, потому что это «дичайшая нудятина».

