В России создали петицию о лишении Пугачёвой звания народной артистки

Общественники создали петицию к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой лишить Аллу Пугачёву звания народной артистки. Причиной послужило новое интервью певицы. Авторы обращения считают, что после громких антироссийских высказываний Пугачёва утратила право на уважение и не достойна почётного звания.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что создал петицию о лишении Аллы Пугачёвой звания народной артистки России. Соответствующее обращение на имя президента РФ Владимира Путина опубликовано на онлайн-платформе для петиций.

По мнению главы ФПБК, певица «совершила измену Родине». Речь идёт о недавнем интервью, в котором она критически высказалась в адрес России и выразила поддержку чеченскому террористу Джохару Дудаеву.

«Мы убеждены, что Пугачёва утратила право на уважение и звание народной артистки России. Считаем необходимым, чтобы простые граждане дали оценку её высказываниям, поддержав петицию. Она предала нашу страну, предала соотечественников», — написал Бородин в своём Telegram-канале.

Он допустил, что скандальное интервью могло быть подготовлено при участии западных спецслужб «с целью внести раскол в российское общество». Автор петиции призвал не позволять Пугачёвой «насмехаться» над россиянами и «считать их бесправными».

«Мы верим, что президент России В.В. Путин сделает соответствующие выводы в отношении Пугачёвой. История свидетельствует, что предательство никогда не остаётся безнаказанным. Время расставит всё на свои места», — заключил он.

По состоянию на 17:00 мск 16 сентября петиция собрала уже около 1500 подписей. В обращении отмечается, что звание народного артиста — это не просто награда, а символ признания, ответственности и морального авторитета. По мнению авторов, обладатель этого звания обязан быть примером для общества, укреплять духовные и патриотические ценности. А высказывания певицы «в последнее время противоречат этим ожиданиям и моральным обязательствам», считают в ФПБК.

На прошлой неделе Алла Пугачёва дала большое интервью одному из иноагентских YouTube-каналов. В нём она рассказала, что лично знала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Артистка назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным, красивым человеком» и извинилась за то, что «не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив». Кроме того, певица позволила себе критические высказывания в адрес российских властей.

На этом фоне адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв подал к певице иск в московский суд на 1,5 млрд рублей за оскорбление российской армии и восхваление чеченского террориста. Он рассказал, что в случае удовлетворения иска оставит себе 1 рубль — все остальные средства Трещёв намерен перечислить на нужды ветеранов.

Позже в беседе с RT адвокат сообщил, что Генпрокуратура РФ приняла к рассмотрению обращение с просьбой проверить слова Пугачёвой на оправдание терроризма.