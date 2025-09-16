Басков с начала СВО получил 280 тысяч проклятий и угроз

Певец Николай Басков заявил, что с начала СВО получил около 280 тысяч проклятий и угроз. Его слова приводит РИА Новости.

Басков отметил, что с момента СВО «огромное количество угроз» стало поступать не только в его адрес, но и его матери.

«Около 280 тысяч проклятий и угроз поступило после того, как мои коллеги и друзья, артисты из Украины, с которыми мы работали, стали выкладывать телефоны артистов, директоров», — признался певец.

Он сравнил артистов с бойцами невидимого фронта, которых такие ситуации только делают сильнее.

«Мы, как могли, помогали. Мир меняется на наших глазах. Но многие не понимают, что мы находимся на совершенно тонком льду. Слава богу, низкий поклон нашим воинам, которые дают нам возможность жить мирной жизнью», — добавил Басков.

Также он рассказал, что часто посещает госпитали и выступает для бойцов. При этом, по словам певца, решение делать это или нет является личным делом каждого.