Уехавший в США внук Пугачевой решил заработать на каверах российских песен
Певец Никита Пресняков, который покинул Россию после начала специальной военной операции, продолжает зарабатывать на исполнении популярных российских композиций. На это обратила внимание журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.
По информации источника, в США внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой проводит вечеринки со своей кавер-группой, где исполняет хиты Леонида Агутина, Валерия Меладзе и других известных артистов. При этом билеты на танцпол продаются за 60 долларов (примерно 5 тысяч рублей).
19 августа сообщалось, что Пресняков объявил о разводе с женой Аленой Красновой. По словам супругов, их взгляды на жизнь и будущее стали сильно отличаться. Вскоре музыкальный продюсер Леонид Дзюник призвал артиста вернуться в Россию, поскольку в США он уехал «на эмоциях» и «ничего не добился».