Супруга Газманова вступилась за мужа после интервью Пугачевой

Супруга Олега Газманова вступилась за мужа после интервью Пугачевой
На прошлой неделе певица Алла Пугачева впервые за долгое время дала интервью. В ходе четырехчасовой беседы исполнительница порассуждала, казалось бы, обо всем на свете. Высказалась она и про Олега Газманова. 76-летняя Примадонна назвала своего коллегу «Олежкой». Певица намекнула, что он всегда поддерживал власть независимо от своего якобы настоящего мнения.
Слова Пугачевой задели супругу исполнителя хита «Ясные дни». Несколько часов назад Марина Газманова опубликовала на странице личного блога длинный пост. Она призналась, что интервью вызвало у нее недоумение. По мнению жены Олега, Алла позволила себе некорректный тон в адрес ее мужа.
«Никто же не унижает Аллу Борисовну, не зовет „Алусиком“… Конечно, Алла Борисовна — женщина, и ей свойственна эмоциональность. Но и Олег Михайлович — мужчина, которого любят и уважают. Хочется больше достоинства от таких больших и уважаемых личностей», — написала она.
Марине обидно слышать подобное от человека, чье творчество она уважала с ранних лет. Супруга исполнителя считает, что публичным людям важно сохранять достоинство даже в условиях каких-либо разногласий во взглядах. Она также напомнила, что Олег Газманов никогда не позволял себе оскорблений в адрес Аллы Пугачевой. И это несмотря на то, что их мнения во многом не сходились.