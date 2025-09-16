Басков, Лепс и Долина выступят для раненых бойцов СВО

Народные артисты РФ Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, заслуженный артист РФ Денис Майданов, группа "Земляне", певица Ирина Дубцова и другие выступят для раненых бойцов специальной военной операции (СВО) в рамках акции "Песни и кино - нашим героям". Об этом на пресс-конференции рассказал создатель группы "Земляне" Владимир Киселев.

"Мы приезжаем за свой счет, и я хотел бы особенно указать, что Николай Басков, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Григорий Лепс и другие, безусловно, приезжают за свой счет на эти территории. Они лишаются в этот момент концертов. В эти дни они привозят туда огромное количество помощи", - рассказал он.

Концерты пройдут во многих регионах страны.

"Они будут и для военнослужащих, и для сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии, для всех ребят, находящихся в госпиталях и военно-медицинских организациях", - сказала идейный вдохновитель акции Елена Север.

Помимо концертов, раненым также покажут документальные фильмы, посвященные другим участникам СВО. Выступления проходят при поддержке Министерства обороны РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества.