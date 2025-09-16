Кушанашвили жестко раскритиковал Гордон

Журналист Отар Кушанашвили жестко раскритиковал адвоката Екатерину Гордон за защиту «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом он заявил в эфире своей авторской передачи «Каково?!», выпуск которой опубликован на YouTube.

Ранее Гордон заявила, что Блиновская не должна сидеть в тюрьме, поскольку якобы не совершила достаточных преступлений, а дома ее ждут дети. Кроме того, она высказалась против уголовного дела в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, которую обвиняют в контрабанде наркотиков.

«Катя, я твои благородные порывы оцениваю хорошо под повод для заголовков. А что, если Блиновской носили люди последние деньги?! А что, если допустить, что тьма тьмущая людей, гораздо большим количеством, чем корреспонденты, выстроившиеся перед тобой, поверив, принесли туда последние деньги?! Почему это обстоятельство не попадает в поле твоего публицистического зрения?» — заявил Кушанашвили.

Также журналист напомнил, что на свободе Блиновская вела себя неподобающим образом, не подбирая при этом слов.